IIHF проводит совещание по вопросу дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в настоящее время проводит видеосовещание по вопросу дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщил почетный президент IIHF Рене Фазель.

Из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США - Швейцария, Чехия - Финляндия, Россия - Словакия.

"Совет IIHF проводит видеоконференцию, обсуждается этот вопрос, - сказал Фазель. - Я не удивлюсь, если в нынешних условиях будет принято решение отменить турнир".

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