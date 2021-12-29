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Молодежный чемпионат мира по хоккею

IIHF проводит совещание по вопросу дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира

Из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи
Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Егор Алеев/ТАСС
Описание
Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в настоящее время проводит видеосовещание по вопросу дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщил почетный президент IIHF Рене Фазель.

Из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США - Швейцария, Чехия - Финляндия, Россия - Словакия.

"Совет IIHF проводит видеоконференцию, обсуждается этот вопрос, - сказал Фазель. - Я не удивлюсь, если в нынешних условиях будет принято решение отменить турнир".

Новость дополняется.

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