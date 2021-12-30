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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Молодежная сборная России ждет информации от оргкомитета чемпионата мира об обратном рейсе

Турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею находится на карантине и ждет информации от оргкомитета проходившего в Канаде молодежного чемпионата мира по вопросу возвращения домой. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Сергей Зубов.

Ранее источник ТАСС сообщил, что турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба Международной федерации хоккея.

"Сейчас находимся на карантине и ждем информации от оргкомитета, они занимаются организацией обратных рейсов", - сказал Зубов.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии, Швейцарии. В первом туре россияне проиграли шведам (3:6), во втором - обыграли швейцарцев (4:2).

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