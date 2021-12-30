Бывший тренер сборной Польши по футболу Паулу Соуза возглавил "Фламенго"

ТАСС. 30 декабря. Португалец Паулу Соуза, 29 декабря расторгший соглашение со сборной Польши по футболу, возглавил бразильский "Фламенго". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с бразильским клубом рассчитан на два года. Ранее в среду глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил на своей странице в Twitter, что совет организации принял единогласное решение расторгнуть соглашение с Соузой. Португалец будет обязан выплатить компенсацию.

Соуза тренировал сборную Польши с 21 января, под его руководством команда вышла в плей-офф европейского отбора на чемпионат мира 2022 года, где встретится со сборной России. Игра пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники", ее победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.

Соузе 51 год, ранее он занимал пост главного тренера в английских "Куинс Парк Рейнджерс", "Суонси" и "Лестере", венгерском "Видеотоне", израильском "Маккаби" (Тель-Авив), швейцарском "Базеле", итальянской "Фиорентине", китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и французском "Бордо". За время тренерской карьеры на его счету пять титулов - Кубок венгерской лиги (2011/12), Суперкубок Венгрии (2011, 2012), чемпионаты Израиля (2013/14) и Швейцарии (2014/15).

"Фламенго" занял второе место по итогам чемпионата Бразилии 2021 года.