Лыжники Устюгов и Ступак продолжат готовиться к Олимпиаде на сборе в итальянском Тоблахе

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Лыжники Сергей Устюгов и Юлия Ступак продолжат готовиться к Олимпийским играм на тренировочном сборе в итальянском Тоблахе. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Сергей Турышев.

Ступак приняла решение сняться с многодневки "Тур де Ски" после этапа, проходившего 29 декабря. Двукратный чемпион мира Устюгов изначально не был заявлен на эти соревнования с целью более качественной подготовки к Олимпийским играм в Пекине.

"Ступак во время "Тур де Ски" будет тренироваться в Тоблахе, где сейчас находится и Устюгов. Сергею мы продолжаем искать старт, в котором он мог бы принять участие", - заметил Турышев.

"Тур де Ски" завершится 4 января. 11 января президиум Федерации лыжных гонок России намерен огласить состав российской команды на Олимпиаду в Пекине, которая стартует 4 февраля.