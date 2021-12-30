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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжники Устюгов и Ступак продолжат готовиться к Олимпиаде на сборе в итальянском Тоблахе

Ранее Ступак приняла решение сняться с многодневки "Тур де Ски"
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Лыжники Сергей Устюгов и Юлия Ступак продолжат готовиться к Олимпийским играм на тренировочном сборе в итальянском Тоблахе. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Сергей Турышев.

Ступак приняла решение сняться с многодневки "Тур де Ски" после этапа, проходившего 29 декабря. Двукратный чемпион мира Устюгов изначально не был заявлен на эти соревнования с целью более качественной подготовки к Олимпийским играм в Пекине.

"Ступак во время "Тур де Ски" будет тренироваться в Тоблахе, где сейчас находится и Устюгов. Сергею мы продолжаем искать старт, в котором он мог бы принять участие", - заметил Турышев.

"Тур де Ски" завершится 4 января. 11 января президиум Федерации лыжных гонок России намерен огласить состав российской команды на Олимпиаду в Пекине, которая стартует 4 февраля.

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