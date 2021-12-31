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ATP

Место под солнцем Австралии. В ночь на 1 января стартует теннисный сезон

В течение месяца здесь пройдет 10 турниров под эгидой ATP и WTA, а также Australian Open
© AP Photo/Andy Wong

ТАСС, 31 декабря. Теннисный сезон начнется в ночь на 1 января в Австралии. В течение месяца здесь пройдет 10 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), а также Australian Open.

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1 января начнутся первые матчи командного турнира ATP Cup. В группе A чилийцы сразятся с испанцами, сербы без своего лидера Новака Джоковича (первое место в мировом рейтинге) - с норвежцами. В группе D аргентинцы встретятся с грузинами, команда Греции - со сборной Польши. Особый интерес представляет игра между греком Стефаносом Циципасом (4) и поляком Хубертом Хуркачем (9). Циципас в концовке сезона-2021 был вынужден сняться по ходу турнира категории "Мастерс" в Париже и итогового турнира ATP из-за давно беспокоящих его проблем с локтем, а недавно перенес операцию. Хуркач стал одним из главных открытий прошедшего сезона - он взял титул на "Мастерсе" в Майами, а на Уимблдоне обыграл по очереди россиянина Даниила Медведева (2) и победителя 20 турниров Большого шлема швейцарца Роджера Федерера (16).

Сборная России вступит в борьбу 2 января матчем с французами, заменившими на турнире снявшуюся команду Австрии. В 2021 году россияне выиграли ATP Cup, но на повторение победного результата рассчитывать трудно - из-за заражения коронавирусом не смогут выступить Андрей Рублев (5), Аслан Карацев (18) и капитан команды Евгений Донской (172). Карен Хачанов (29) команде помочь не сможет - он уже заявлен на другой турнир. Если сборная России не снимется, представлять ее на ATP Cup будут Медведев, Роман Сафиуллин (167) и Евгений Карловский (269). В прошедшем сезоне Сафиуллин через квалификацию пробился в основную сетку Australian Open и дошел до второго круга, а вот Карловский на турниры Большого шлема ни разу не пробивался. Россиянам предстоит сыграть также с австралийцами и итальянцами. Последние выглядят особенно грозно - за них выступят Янник Синнер (10) и Маттео Берреттини (7).

В воскресенье начнутся и матчи группы C, в которую попали сборные Германии, Великобритании, Канады и США. В каждом матче группового этапа проводится по три игры - две в одиночном разряде и одна в парном. Команда, занявшая первое место в группе, выходит в полуфинал. Финал запланирован на 9 января.

У не участвующих в ATP Сup теннисистов также будет возможность адаптироваться под игру на австралийском покрытии "хард". Под эгидой ATP с 3 по 15 января запланировано проведение четырех турниров - двух в Аделаиде и по одному в Мельбурне и Сиднее. Согласно календарю WTA, теннисистки начнут сезон 3 января в Аделаиде, позже этот город примет еще один турнир. До Australian Open женщины разыграют еще три титула - два в Мельбурне и один в Сиднее. Из-за пандемии окончательные списки участников будут сформированы в последний момент. После прилета в Австралию игроки сдают тесты на коронавирус и при положительном результате садятся на карантин, как это случилось с россиянкой Анастасией Павлюченковой (11-е место в рейтинге WTA).

Открытый чемпионат Австралии

Первый турнир Большого шлема - Australian Open - начнется 17 января, финал намечен на 30 января. Одна из главных интриг - приедет ли действующий победитель турнира Джокович. В Австралию пустят только привившихся игроков, а статус вакцинации первой ракетки мира по-прежнему неизвестен. В 2021 году Джокович остановился в шаге от завоевания календарного Большого шлема - он выиграл три из четырех необходимых для этого турниров, но уступил в финале US Open Медведеву. Сложно представить, что серб откажется от нового штурма редкого достижения, тем более что Australian Open - самый удачный для Джоковича: девять из 20 побед на турнирах Большого шлема он одержал как раз здесь. На корт вернется и другой обладатель 20 побед на турнирах Большого шлема - испанец Рафаэль Надаль (6), досрочно завершивший прошлый сезон из-за травмы и невыразительно сыгравший на недавнем выставочном турнире в Абу-Даби, где проиграл обе встречи. Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим (15), пропустивший большую часть прошедшего сезона из-за травм, начнет принимать участие в соревнованиях уже после Australian Open, это значит, что в начале февраля он выпадет из топ-40 рейтинга.

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Сложная задача стоит перед Карацевым, получившим по итогам прошедшего сезона награду "Прогресс года" от ATP. В 2021 году в возрасте 27 лет он впервые в карьере попал в основную сетку Australian Open, победив в квалификации, и стал самым низкорейтинговым полуфиналистом турнира Большого шлема со времен выступления на Уимблдоне 2001 года хорвата Горана Иванишевича. Это позволило россиянину заработать 745 очков и со 114-го места в рейтинге подняться сразу на 42-е. Первые турниры сезона спортсмен пропустит, поэтому ключевой станет игра на Australian Open. Провал на нем может ощутимо сказаться на положении теннисиста: падение в мировом рейтинге повлечет за собой потерю более выгодных номеров посева и прямого попадания в основные сетки соревнований.

Медведеву также необходимо защищать очки, полученные за финал прошлогоднего турнира, проигранного Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6), чтобы удержать второе место в рейтинге. В опасной близости находится окрыленный золотом Олимпиады в Токио Александр Зверев из Германии, завершивший сезон победой на Итоговом турнире ATP. Сейчас разница между ними в рейтинге составляет 800 очков, при этом Звереву надо защитить 360 очков, полученных за выход в четвертьфинал, Медведеву - 1 200. Плюс у сборной Германии на ATP Cup более выгодное положение, благодаря которому третья ракетка мира сможет получить дополнительные очки там. И главное - уровень игры, который Зверев демонстрирует со второй половины прошлого сезона, делает его одним из главных претендентов на титул. Однако главные свои победы в 2021 году - на турнирах серии "Мастерс" в Мадриде и Цинциннати, Итоговом турнире ATP, Олимпиаде в Токио - Зверев одержал в формате трех сетов. На турнирах Большого шлема он за карьеру не одержал ни одной победы над теннисистами из первой десятки рейтинга, да и в финал выходил лишь однажды - на US Open в 2020 году, где уступил на тот момент третьей ракетке мира Тиму, ведя у него 2-0 по сетам. Сможет ли Зверев справиться с этой негативной тенденцией - одна из интриг наступающего года.

Первый в году турнир Большого шлема станет последним в одиночном разряде для победительницы US Open 2011 австралийки Саманты Стосур (382), об этом она сообщила 29 декабря в Instagram. Прощаться со спортом на первом крупном старте сезона становится традицией - в 2020 году здесь завершила карьеру бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки. На турнир не приедет американка Серена Уильямс, занимающая сейчас скромное для себя 41-е место в рейтинге. Учитывая, что в последние сезоны Уильямс убедительнее всего выглядела на "хардовых" турнирах Большого шлема, попытка американской спортсменки повторить достижение австралийки Маргарет Корт и завоевать 24-й титул в одиночном разряде откладывается до US Open.

В 2021 году 13 главных турниров в одиночном разряде выиграли 10 разных спортсменок. Вполне ожидаемо, что в решающих матчах женской части турнирной сетки Australian Open окажутся новые лица. Из прошлогодних полуфиналисток турнира приедет только японка Наоми Осака (13), намеревающаяся защитить титул. Остальные - американки Уильямс, Дженнифер Брэди (25) и представительница Чехии Каролина Мухова (32) - турнир пропускают.

Горячая поддержка домашних трибун гарантирована одной из главных фавориток соревнований - первой ракетке мира Эшли Барти. Также пристальное внимание будет приковано к 19-летней британке Эмме Радукану (19), которой после победы на US Open 2021 года было выдано много авансов. Из 12 россиянок в 2021 году дальше третьего круга на Australian Open никто не прошел, единственная победа представительницы России на турнире в одиночном разряде датируется 2008 годом, когда Мария Шарапова обыграла сербку Ану Иванович (7:5, 6:3).

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