Место под солнцем Австралии. В ночь на 1 января стартует теннисный сезон

1 января начнутся первые матчи командного турнира ATP Cup. В группе A чилийцы сразятся с испанцами, сербы без своего лидера Новака Джоковича (первое место в мировом рейтинге) - с норвежцами. В группе D аргентинцы встретятся с грузинами, команда Греции - со сборной Польши. Особый интерес представляет игра между греком Стефаносом Циципасом (4) и поляком Хубертом Хуркачем (9). Циципас в концовке сезона-2021 был вынужден сняться по ходу турнира категории "Мастерс" в Париже и итогового турнира ATP из-за давно беспокоящих его проблем с локтем, а недавно перенес операцию. Хуркач стал одним из главных открытий прошедшего сезона - он взял титул на "Мастерсе" в Майами, а на Уимблдоне обыграл по очереди россиянина Даниила Медведева (2) и победителя 20 турниров Большого шлема швейцарца Роджера Федерера (16).

Сборная России вступит в борьбу 2 января матчем с французами, заменившими на турнире снявшуюся команду Австрии. В 2021 году россияне выиграли ATP Cup, но на повторение победного результата рассчитывать трудно - из-за заражения коронавирусом не смогут выступить Андрей Рублев (5), Аслан Карацев (18) и капитан команды Евгений Донской (172). Карен Хачанов (29) команде помочь не сможет - он уже заявлен на другой турнир. Если сборная России не снимется, представлять ее на ATP Cup будут Медведев, Роман Сафиуллин (167) и Евгений Карловский (269). В прошедшем сезоне Сафиуллин через квалификацию пробился в основную сетку Australian Open и дошел до второго круга, а вот Карловский на турниры Большого шлема ни разу не пробивался. Россиянам предстоит сыграть также с австралийцами и итальянцами. Последние выглядят особенно грозно - за них выступят Янник Синнер (10) и Маттео Берреттини (7).

В воскресенье начнутся и матчи группы C, в которую попали сборные Германии, Великобритании, Канады и США. В каждом матче группового этапа проводится по три игры - две в одиночном разряде и одна в парном. Команда, занявшая первое место в группе, выходит в полуфинал. Финал запланирован на 9 января.

У не участвующих в ATP Сup теннисистов также будет возможность адаптироваться под игру на австралийском покрытии "хард". Под эгидой ATP с 3 по 15 января запланировано проведение четырех турниров - двух в Аделаиде и по одному в Мельбурне и Сиднее. Согласно календарю WTA, теннисистки начнут сезон 3 января в Аделаиде, позже этот город примет еще один турнир. До Australian Open женщины разыграют еще три титула - два в Мельбурне и один в Сиднее. Из-за пандемии окончательные списки участников будут сформированы в последний момент. После прилета в Австралию игроки сдают тесты на коронавирус и при положительном результате садятся на карантин, как это случилось с россиянкой Анастасией Павлюченковой (11-е место в рейтинге WTA).

Открытый чемпионат Австралии

Первый турнир Большого шлема - Australian Open - начнется 17 января, финал намечен на 30 января. Одна из главных интриг - приедет ли действующий победитель турнира Джокович. В Австралию пустят только привившихся игроков, а статус вакцинации первой ракетки мира по-прежнему неизвестен. В 2021 году Джокович остановился в шаге от завоевания календарного Большого шлема - он выиграл три из четырех необходимых для этого турниров, но уступил в финале US Open Медведеву. Сложно представить, что серб откажется от нового штурма редкого достижения, тем более что Australian Open - самый удачный для Джоковича: девять из 20 побед на турнирах Большого шлема он одержал как раз здесь. На корт вернется и другой обладатель 20 побед на турнирах Большого шлема - испанец Рафаэль Надаль (6), досрочно завершивший прошлый сезон из-за травмы и невыразительно сыгравший на недавнем выставочном турнире в Абу-Даби, где проиграл обе встречи. Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим (15), пропустивший большую часть прошедшего сезона из-за травм, начнет принимать участие в соревнованиях уже после Australian Open, это значит, что в начале февраля он выпадет из топ-40 рейтинга.