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Матыцин назвал неэффективной автономию сборных от федераций при подготовке к соревнованиям

Он отметил, что в России нет единой методики подготовки хоккейных и футбольных команд

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Автономия сборных от федераций не является эффективной при подготовке к крупным международным турнирам. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Можно дискутировать на эту тему, и я лично сторонник максимальной централизации управления. Когда идет разновекторное развитие ситуации, то это неэффективно, - сказал Матыцин. - Сборная не должна являться неким автономным звеном в системе и цепи развития хоккея с теми традициями, которые у нас есть в этом виде спорта, с теми инвестициями, в частности государственными программами, которые сейчас есть, десятками миллиардов, направленных на подготовку кадров, строительство спортивных сооружений".

Единой методики подготовки хоккейных и футбольных команд в России нет, отметил Матыцин.

"Есть федеральные спортивные стандарты, но нет методики единой подготовки хоккеистов и футболистов в разных школах. И из-за этого проблемы возникают, в том числе и на уровне сборной, потому что приходят спортсмены с разным пониманием игры, с разной культурой. И быстро создать команду из них не получится", - подчеркнул он.

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