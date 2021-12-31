РУСАДА в 2021 году открыло 106 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по декабрь 2021 года инициировало 106 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"За 12 месяцев 2021 года отделом по обработке результатов было открыто 106 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил, - сказал представитель пресс-службы. - В уходящем году инспекторы допинг-контроля РУСАДА взяли у спортсменов более 11 тысяч проб, был получен 91 запрос на ТИ (терапевтическое использование запрещенных субстанций и/ или методов - прим. ТАСС)".

В 2020 году Российское антидопинговое агентство выявило 108 возможных нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после окончания расследования.