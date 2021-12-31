Американский журнал Track & Field признал Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту 2021 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россиянка Мария Ласицкене стала лучшей прыгуньей в высоту мира 2021 года по версии американского журнала Track & Field. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

В 2021 году Ласицкене стала победительницей Олимпийских игр в Токио и в пятый раз выиграла финал Бриллиантовой лиги. Также она в седьмой раз выиграла зимний чемпионат России. В финале Бриллиантовой лиги она показала лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 2,05 м. Всего она выиграла 14 из 18 турниров, в которых принимала участие.

Ласицкене была признана лучшей прыгуньей в высоту в шестой раз. По этому показателю она сравнялась с болгаркой Стефкой Костадиновой, которой принадлежит мировой рекорд (2,08). Всего на счету 28-летней Ласицкене помимо золота Олимпиады три победы на чемпионатах мира и две на чемпионатах мира в помещении, одна на чемпионате Европы и две - на зимних европейских первенствах.

Второе место в списке лучших спортсменок года в прыжках с шестом заняла серебряный призер Олимпиады россиянка Анжелика Сидорова, уступившая лишь олимпийской чемпионке американке Кэти Нажотт. Елена Лашманова стала десятой в ходьбе на 20 км.

У мужчин россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк заняли четвертое и пятое места соответственно в прыжках в высоту, Тимур Моргунов стал шестым среди прыгунов с шестом, Илья Шкуренев - седьмым в списке многоборцев, Валерий Пронкин - девятым среди метателей молота.