Экипаж россиянина Николаева выиграл пролог ралли "Дакар"

ТАСС, 1 января. Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "Камаз-мастер" занял первое место в прологе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.

Дистанция пролога составила 19 км, заезд прошел во втором по величине городе Саудовской Аравии Джидде.

Николаев показал результат 13 минут 1 секунда. Второе место занял экипаж Дмитрия Сотникова (отставание 7 секунд). Тройку лидеров замкнул экипаж Андрея Каргинова (+15). Экипаж Антона Шибалова пришел к финишу четвертым (+24). Все гонщики представляют команду "Камаз-мастер".

Александр Максимов ("Чыр мари"), представляющий Россию в категории квадроциклов, занял в прологе восьмое место. В классе багги-прототипов лучшим из россиян стал Павел Лебедев (MSK rally team), пришедший к финишу 18-м. В зачете серийных багги россиянка Татьяна Сычева (Xesha motorsport) заняла 33-е место, Сергей Карякин (Snag racing team) стал 37-м.

Первый этап ралли-марафона состоится 2 января, протяженность спецучастка составит 333 км. Ралли "Дакар" проходит по территории Саудовской Аравии и завершится 14 января.

В новость внесены изменения (16:29 мск) - добавлены результаты россиян после третьего абзаца.