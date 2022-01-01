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Ралли "Дакар"
Обновлено 

Экипаж россиянина Николаева выиграл пролог ралли "Дакар"

Заезд прошел во втором по величине городе Саудовской Аравии Джидде
© EPA-EFE/ERNESTO ARIAS

ТАСС, 1 января. Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "Камаз-мастер" занял первое место в прологе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.

Дистанция пролога составила 19 км, заезд прошел во втором по величине городе Саудовской Аравии Джидде.

Николаев показал результат 13 минут 1 секунда. Второе место занял экипаж Дмитрия Сотникова (отставание 7 секунд). Тройку лидеров замкнул экипаж Андрея Каргинова (+15). Экипаж Антона Шибалова пришел к финишу четвертым (+24). Все гонщики представляют команду "Камаз-мастер".

Александр Максимов ("Чыр мари"), представляющий Россию в категории квадроциклов, занял в прологе восьмое место. В классе багги-прототипов лучшим из россиян стал Павел Лебедев (MSK rally team), пришедший к финишу 18-м. В зачете серийных багги россиянка Татьяна Сычева (Xesha motorsport) заняла 33-е место, Сергей Карякин (Snag racing team) стал 37-м.

Первый этап ралли-марафона состоится 2 января, протяженность спецучастка составит 333 км. Ралли "Дакар" проходит по территории Саудовской Аравии и завершится 14 января.

В новость внесены изменения (16:29 мск) - добавлены результаты россиян после третьего абзаца.

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