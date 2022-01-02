"Живу в Советском Союзе". Прославленному биатлонисту Александру Тихонову - 75

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Четырехкратному олимпийскому чемпиону, 11-кратному чемпиону мира Александру Тихонову исполнилось 75 лет. После окончания карьеры именитый биатлонист остался в спорте, он возглавлял национальную федерацию, работал в руководстве международной. Последние годы Тихонов живет в Белоруссии, там он и планирует отметить знаковую дату. О предстоящем торжестве и о своей жизни в Минске юбиляр рассказал ТАСС.

"День рождения отмечу в семейном кругу. Друзей собираю 29 января в Минске: будут фехтовальщики Галина Горохова, Елена Белова, Марк Ракита, баскетболисты, в числе которых Ваня Едешко - автор золотого паса на Олимпиаде 1972 года, борцы, самбисты, боксеры. Все будут на юбилее. Готовим хороший зал, думаю, будет человек 200", - рассказал Тихонов.

Тихонов родился в селе Уйское Челябинской области в семье участника Великой Отечественной войны, преподавателя физкультуры Ивана Тихонова и бухгалтера Нины Тихоновой.

Лыжами будущий олимпийский чемпион увлекся в детстве, первые успехи к нему пришли еще в школьном возрасте. В 1966 году он отобрался в лыжную сборную СССР, но травма не позволила ему поехать на соревнования. Восстанавливаться он поехал в эстонский Отепя, где встретился со старшим тренером советской сборной по биатлону Александром Приваловым. Так началась его биатлонная карьера.

Патриот

На Олимпийских играх 1968 года в Гренобле Тихонов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 километров и золотую награду в составе эстафеты. Тихонов еще трижды становился олимпийским чемпионом в эстафетных гонках (1972, 1976, 1980).

"Я постоянно бываю в России, был и остаюсь патриотом России. Все мои достижения - и лучший спортсмен, и лучший президент [Союза биатлонистов России], все, что я делал - принадлежит России. А живу я в Советском Союзе", - рассказал Тихонов о переезде в Белоруссию.

"Супруга у меня минчанка, я уже 12 лет живу здесь. Очень доволен: чистота, порядок. Хочу сказать самые добрые слова в адрес Лукашенко. Что бы о нем ни писали и ни говорили, он сумел удержать порядок. Суровость закона говорит о его человеколюбии, в этом я с Александром Григорьевичем абсолютно согласен", - добавил олимпийский чемпион.

С 1996 по 2008 год Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России (СБР). Свой пост он оставил предпринимателю Михаилу Прохорову, перейдя на должность первого вице-президента организации. Ее он покинул спустя два года, аргументировав решение нежеланием работать с некомпетентным, по его мнению, правлением.

Схожие критические высказывания Тихонов адресовывал и последующим руководителям СБР. Он регулярно дает комментарии СМИ, ведет свой сайт.

"Слава богу, со здоровьем все в порядке. Хотел бы пожелать его супруге, детям, внучкам и правнуку Еремею. Хотел бы пожелал отметить 75 легендам нашего спорта Владику Третьяку, Саше Карелину, Александру Попову, всем живым тренерам в спорте высших достижений. И, конечно, здоровья моему давнему другу Виталию Георгиевичу Смирнову - бывшему президенту Олимпийского комитета России", - заключил Тихонов.