Сборная России повела в счете в первом матче ATP Cup с командой Франции

ТАСС, 2 января. Россиянин Роман Сафиуллин обыграл француза Артура Риндеркнеха в первой встрече матча группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:5, 6:3 в пользу Сафиуллина. Российская команда повела в матче со счетом 1-0. Во второй игре россиянин Даниил Медведев встретится с Уго Умбером. На встречу в парном разряде заявлены Медведев и Сафиуллин, которым предстоит сыграть с Эдуаром Роже-Вассленом и Фабрисом Мартеном.

Россияне и французы выступает в группе B вместе с командами Австралии и Италии. В состав сборной России входит также Евгений Карловский, капитаном команды является тренер Медведева Жиль Сервара.

Сафиуллину 24 года. Он занимает 167-е место в мировом рейтинге, на его счету нет титулов ATP. Лучшим достижением Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход во второй круг на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Франции (оба - в 2021 году).

Риндеркнеху 26 лет. Он занимает 58-е место в мировом рейтинге, на его счету нет титулов ATP. Лучшим достижением Риндеркнеха на турнирах Большого шлема является выход во второй круг на Открытом чемпионате США (2021).

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 9 января.