РУСАДА в 2021 году полностью завершило 17 расследований нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за 2021 год завершил 17 расследований нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"Отделом расследований было завершено 17 расследований нарушений антидопинговых правил спортсменами и персоналом спортсменов, - сообщил сотрудник пресс-службы. - Также в 2021 году было выявлено 26 случаев нарушений спортсменами условий нахождения в дисквалификации".

Как сообщал ранее ТАСС, за 12 месяцев 2021 года отделом по обработке результатов РУСАДА было открыто 106 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.