Шварцман обыграл Циципаса и принес сборной Аргентины победу в матче Кубка ATP

ТАСС, 3 января. Аргентинец Диего Шварцман победил грека Стефаноса Циципаса во второй встрече второго матча группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу Шварцмана. Счет в матче между сборными Аргентины и Греции стал 2-0 в пользу аргентинцев, которые одержали досрочную победу. Ранее Федерико Дельбонис выиграл у Михаила Перволаракиса (7:6 (7:5), 6:1). Позднее в понедельник состоится парная встреча.

Сборные Греции и Аргентины выступают в группе D вместе с командами Грузии и Польши, их матч завершился победой поляков со счетом 3-0.

Кубок АТР проходит в третий раз, действующим победителем турнира является сборная России. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. Победители групп выйдут в полуфинал. Турнир завершится 9 января.