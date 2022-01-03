Российский велогонщик Закарин завершит карьеру по окончании сезона

ТАСС, 3 января. Грядущий сезон станет последним в карьере российского велогонщика Ильнура Закарина. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Этот сезон будет последним в моей спортивной карьере. Ваша поддержка всегда придавала сил и поэтому в 2022 году я выложусь по максимуму", - написал Закарин.

На счету Закарина три победы на этапах гранд-туров: дважды он выигрывал на этапах "Джиро д'Италия", еще один раз стал лучшим на одном из этапов "Тур де Франс". В 2017 году он стал третьим в общем зачете испанской "Вуэльты".