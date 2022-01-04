Гимнастки Арина и Дина Аверины дебютируют с новыми программами на "Новогодней елке спорта"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины впервые покажут свои новые программы на благотворительном шоу "Новогодняя елка спорта", которое будет проходить в Москве с 4 по 8 января. Об этом сообщила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

Благотворительное шоу "Новогодняя елка спорта" будет проходить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая является организатором этого мероприятия. Помимо сестер Авериных, на мероприятии выступит гимнастка национальной команды Лала Крамаренко, а также олимпийские чемпионки и чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, спортсмены, представляющие спортивную гимнастику, фехтование, танцевальный спорт и акробатический рок-н-ролл, бокс, батутисты, акробаты и другие.

"Будут выступать Аверины, которые совместят прекрасное с полезным, - заметила Винер-Усманова. - Они в течение пяти дней будут показывать новые программы, которые мы сейчас поставили на этот год. Это огромный всплеск для них, они должны все отработать, чтобы в середине февраля показать их на Гран-при".

"Я буду строго следить за чистотой выполнения элементов. Но, с другой стороны, спортсменки сами понимают, что они должны выступать. У нас идет борьба под солнцем, как обычно", - добавила главный тренер сборной России.

Билеты на благотворительное шоу "Новогодняя елка спорта" были распространены бесплатно среди 14 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников детских домов, юных спортсменов.