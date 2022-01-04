{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

КХЛ отменила еще два матча "Автомобилиста" из-за вспышки коронавируса в команде

Не состоятся встречи "Авангард" - "Автомобилист" и "Динамо" (Рига) - "Автомобилист", запланированные на 5 и 7 января соответственно
Игроки "Автомобилиста" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Игроки "Автомобилиста"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене еще двух матчей екатеринбургского "Автомобилиста" из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее была отменена встреча между "Йокеритом" и "Автомобилистом", которая была запланирована на 3 января.

"По состоянию на 4 января 2022 года количество хоккеистов "Автомобилиста", находящихся в списке травмированных по причине положительных результатов ПЦР-тестирования на COVID-19, составило 17 человек. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. В связи с этим лига приняла решение не проводить матчи "Авангард" - "Автомобилист" и "Динамо" (Рига) - "Автомобилист", запланированные на 5 и 7 января соответственно", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Сообщается, что решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно. 8 января "Автомобилисту" предстоит пройти тестирование, по результатам которого будет принято решение о проведении последующих матчей с участием команды.

"Автомобилист" после 44 матчей набрал 40 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Теги
КХЛ
Тур де Ски
Непряева сменила Большунова. Российские лыжники вошли в тройку лучших "Тур де Ски"
Наталья Непряева стала победительницей, Александр Большунов занял второе место
Непряева сменила Большунова.
Читать полностью