КХЛ отменила еще два матча "Автомобилиста" из-за вспышки коронавируса в команде

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене еще двух матчей екатеринбургского "Автомобилиста" из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее была отменена встреча между "Йокеритом" и "Автомобилистом", которая была запланирована на 3 января.

"По состоянию на 4 января 2022 года количество хоккеистов "Автомобилиста", находящихся в списке травмированных по причине положительных результатов ПЦР-тестирования на COVID-19, составило 17 человек. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. В связи с этим лига приняла решение не проводить матчи "Авангард" - "Автомобилист" и "Динамо" (Рига) - "Автомобилист", запланированные на 5 и 7 января соответственно", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Сообщается, что решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно. 8 января "Автомобилисту" предстоит пройти тестирование, по результатам которого будет принято решение о проведении последующих матчей с участием команды.

"Автомобилист" после 44 матчей набрал 40 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.