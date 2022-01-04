Непряева сменила Большунова. Российские лыжники вошли в тройку лучших "Тур де Ски"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские лыжники попали в тройку лучших ежегодной многодневной гонки "Тур де Ски", которая завершилась во вторник этапом в Валь-ди-Фьемме (Италия). Наталья Непряева стала первой в истории соревнований победительницей из России, Александр Большунов стал вторым и спустя два года уступил титул чемпиона главному сопернику последних лет Йоханнесу Клебо из Норвегии.

В последние годы "Тур де Ски" теряет в зрелищности. Соревновательная программа сократилась и упростилась - остались только короткие дистанции, призовые уменьшились, наложила отпечаток и пандемия. В нынешнем сезоне добавился еще один сдерживающий фактор - стартующие через месяц Олимпийские игры в Пекине. В пользу главного турнира сезона от многодневки отказались несколько ведущих лыжников мира. В их числе двукратный чемпион мира россиянин Сергей Устюгов, олимпийские чемпионки норвежки Ингвильд Флюгстад Остберг, Тереза Йохауг, олимпийский призер, трехкратный чемпион мира Ханс Кристер Холунн из Норвегии. Но конкуренция все равно была на порядок выше, чем в прошлом году, когда от участия в "Туре" в полном составе отказалась сборная Норвегии. Победы могло и не быть Тем ценнее победа Непряевой. В 2019 и 2020 годах она уже становилась второй, сейчас сумела сделать еще один шаг на вершину, в прямом смысле слова: заключительная, в этом году шестая по счету гонка многодневки - подъем по склону горы Альпе Чермис в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Перед заключительным этапом Непряева опережала ближайшую преследовательницу больше чем на минуту, поэтому ей необходимо было не дать соперницам к финишу "съесть" это преимущество. С этой задачей она успешно справилась, финишировав четвертой, что для нее является великолепным результатом, поскольку она сама признавалась, что подобные трассы - не ее конек. "Кризис пришел, когда наступила гора, - сказала Непряева в эфире "Матч ТВ" вскоре после финиша. - Правда, очень тяжелая гонка, самая тяжелая в сезоне. Я держала отставание в 15-20 секунд, старалась не упускать из виду спины соперниц". На попадание в призеры претендовала еще одна россиянка - Татьяна Сорина, но в итоге она стала шестой в общем зачете. Победы Непряевой могло и не случиться, если бы тренер Юрий Бородавко не отговорил ее сняться с "Тур де Ски" незадолго до старта. Результаты лыжницы в начале сезона были далеки от идеальных, а перед стартом многодневки у нее начались боли в горле. Несмотря на опасения, было решено стартовать. Болезнь миновала. "Во-первых, присутствует моральное удовлетворение от того, что она сумела выиграть "Тур", это престижно, - сказал Бородавко. - Во-вторых, во время "Тура" она провела несколько великолепных гонок, в техническом и тактическом плане она их выстроила очень грамотно. И в-третьих, эта победа говорит о том, что она четко идет к поставленной цели". Главная цель для лыжников в нынешнем сезоне - Олимпийские игры. Они стартуют ровно через месяц в Пекине. О Непряевой мир узнал четыре года назад, на Играх в Пхёнчхане. Там лыжница стала бронзовым призером в эстафете, затем серебряным и дважды бронзовым на чемпионатах мира. Через тернии В Южной Корее зажглась звезда и сильнейшего российского лыжника Большунова. Там он трижды стал вторым и один раз - третьим. Позднее в его карьере было еще пять вторых мест на чемпионатах мира, и почти всегда впереди оказывался Клебо. Впервые обогнать его и других норвежцев на чемпионате мира в Оберстдорфе Большунову удалось в прошлом сезоне - он стал первым в скиатлоне, однако затем вновь дважды стал вторым - в эстафете и марафоне.