Роман Ротенберг: работа главным тренером дает возможность развиваться в хоккее

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Работа в должности главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА дает возможность Роману Ротенбергу развиваться в хоккее. Об этом он рассказал журналистам.

СКА во вторник объявил о решении совета директоров клуба назначить Ротенберга главным тренером команды.

"Эта работа дает возможность развиваться. У меня мечта играть в хоккей, работать в хоккее, развивать ребят. Мотивация, тренерская деятельность - все это дает возможность делать это, и мы помогаем ребятам побеждать, - сказал Ротенберг. - Я до 20 лет играл в хоккей профессионально. Потом обстоятельства поменялись, и жизнь меня вернула в хоккей".

Ротенберг является также заместителем председателя совета директоров, вице-президентом и генеральным директором СКА. Петербургский клуб в первом матче Ротенберга в качестве главного тренера в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:1.