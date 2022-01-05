В Польше ответили на слухи о возможном назначении Шевченко главным тренером сборной страны

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Информация о том, что главный тренер итальянского футбольного клуба "Дженоа" Андрей Шевченко может занять вакантный пост наставника сборной Польши, является слухами, Польский футбольный союз (PZPN) не собирается реагировать на подобные сообщения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе PZPN.

Ранее портал Przeglad Sportowy сообщил о том, что президент PZPN Цезарий Кулеша рассматривает кандидатуру 45-летнего украинского специалиста, который возглавил "Дженоа" специалист , в качестве нового главного тренера национальной команды. В конце того же месяца португалец Паулу Соуза расторг контракт с PZPN и возглавил бразильский "Фламенго". Национальная ассоциация обязала 51-летнего тренера, который выступил инициатором прекращения сотрудничества, выплатить компенсацию.

"Обращаем ваше внимание, что PZPN не будет делать никаких заявлений о слухах в СМИ о новом главном тренере сборной Польши", - заявили ТАСС в пресс-службе PZPN в ответ на запрос о том, соответствует ли действительности информация о возможном назначении Шевченко на пост главного тренера сборной Польши.

"Когда будет объявлено о назначении нового главного тренера? Это внутреннее решение организации. Комментариев по этому поводу не будет до тех пор, пока имя тренера не будет официально объявлено", - отметили в организации.

Соуза тренировал сборную Польши с 21 января 2021 года, под его руководством команда вышла в плей-офф европейского отбора на чемпионат мира 2022 года, где встретится со сборной России. Игра пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники", ее победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.

Шевченко с 2016 по 2021 год занимал пост главного тренера сборной Украины. Под его руководством команда не смогла выйти на чемпионат мира, который проходил в России в 2018 году. На прошедшем в 2021 году чемпионате Европы украинцы дошли до 1/4 финала, где потерпели поражение от будущего финалиста турнира сборной Англии (0:4).