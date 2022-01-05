Матч КХЛ между "Барысом" и "Металлургом" в случае его проведения пройдет без зрителей

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Барысом" из Нур-Султана и магнитогорским "Металлургом" в случае его проведения пройдет без зрителей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе КХЛ.

Встреча должна пройти в среду в Нур-Султане, начало - 16:30 мск.

"В связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на матч КХЛ между "Барысом" и "Металлургом" невозможен, - сказали в пресс-службе. - Лига просит болельщиков из Нур-Султана и тех, кто приехал в столицу Казахстана поддержать "Металлург", с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не покидать дома и места пребывания. Все средства, потраченные на билеты, будут возвращены, информацию о механизме возврата будет опубликована на сайте "Барыса" дополнительно".

С 2 января в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. В столице республики на период действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 07:00.