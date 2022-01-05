Россиянин Максимов выиграл четвертый этап ралли "Дакар" в зачете квадроциклов

ТАСС, 5 января. Россиянин Александр Максимов одержал победу на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Россиянин преодолел дистанцию 465 км за 5 часов 10 минут 28 секунд. Вторым к финишу пришел аргентинец Мануэль Андухар, отставший от Максимова на 1 минуту 52 секунды. Тройку лидеров замкнул француз Александр Жиру (+3.08).

В общем зачете лидирует американец Пабло Копетти (19:25.41), Жиру занимает второе место (+14.20), Максимов - третье (+24.55).

Следующий этап пройдет 6 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 346 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.