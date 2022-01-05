Видеотрансляция матча КХЛ "Барыс" - "Металлург" должна пройти в запланированный срок

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Видеотрансляция матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Барысом" и "Металлургом" на сайте лиги должна пройти, как и было запланировано. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе КХЛ.

"Коллеги с телевидения подтвердили, что у них проверка сигнала прошла. По состоянию на данный момент трансляция на сайте лиги должна пройти штатно", - говорится в сообщении.

С 2 января в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. В столице республики на период действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 07:00. В среду в городе должен состояться матч между "Барысом" и командой из Магнитогорска, начало игры намечено на 16:30 мск.