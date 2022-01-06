Сборная России уступает в счете после первой игры матча Кубка ATP с командой Италии

ТАСС. 6 января. Россиянин Роман Сафиуллин проиграл итальянцу Яннику Синнеру в первой встрече матча третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу итальянца. Команда Италии повела в матче со счетом 1-0. Во второй игре Даниил Медведев встретится с Маттео Берреттини. На встречу в парном разряде заявлены Медведев и Сафиуллин, они встретятся с Берреттини и Синнером.

Россияне и итальянцы выступают в группе B вместе с командами Франции и Австралии. В состав сборной России входит также Евгений Карловский, капитаном команды является тренер Медведева Жиль Сервара. Победитель встречи Россия - Италия выйдет в полуфинал.

Сафиуллину 24 года. Он занимает 167-е место в мировом рейтинге, на его счету нет титулов ATP. Лучшим достижением Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции (оба - в 2021 году). Синнеру 20 лет, он занимает 10-е место в рейтинге, на его счету пять титулов ATP.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 9 января.