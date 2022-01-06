Российский теннисист Медведев обыграл итальянца Берреттини в матче Кубка ATP

ТАСС, 6 января. Россиянин Даниил Медведев победил итальянца Маттео Берреттини во второй встрече матча третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Австралии.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 в пользу Медведева. Счет в матче Россия - Италия стал равным - 1-1. Ранее Роман Сафиуллин уступил Яннику Синнеру (6:7 (6:8), 3:6). На решающую встречу в парном разряде заявлены Медведев и Сафиуллин, против них сыграют Берреттини и Синнер. Игра пройдет позднее в четверг, победитель матча выйдет в полуфинал.

Россияне и итальянцы выступают в группе B вместе с командами Австралии и Франции. В состав сборной России входит также Евгений Карловский, капитаном команды является тренер Медведева Жиль Сервара. Вторая ракетка России Андрей Рублев пропускает турнир из-за положительного результата теста на коронавирус. Также в соревнованиях не участвуют Аслан Карацев и Евгений Донской.

Медведеву 25 лет. Он занимает второе место в мировом рейтинге, на его счету 13 титулов ATP. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2021).

Берреттини 25 лет, он занимает седьмую строчку в рейтинге ATP, на его счету пять титулов под эгидой организации. Лучшим достижением итальянца на турнирах Большого шлема является выход в финал Уимблдона в 2021 году.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 9 января.