Сборная России вышла в полуфинал Кубка ATP

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в парной встрече обыграли Маттео Берреттини и Янника Синнера со счетом 5:7, 6:4, 10:5. Ранее Сафиуллин проиграл Синнеру (6:7 (6:8), 3:6), а Медведев со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 обыграл Маттео Берреттини. Россияне выиграли матч со счетом 2-1 и вышли в полуфинал, заняв первое место в группе В.

ТАСС, 6 января. Сборная России обыграла команду Италии в матче третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и вышла в полуфинал турнира. Соревнования проходят в Австралии.

Россияне и итальянцы выступали в квартете вместе с командами Австралии и Франции. В состав сборной России входит также Евгений Карловский, капитаном команды является тренер Медведева Жиль Сервара. По ходу турнира россияне также обыграли австралийцев (3-0) и французов (2-1), итальянцы проиграли команде Франции (1-2) и победили сборную Австралии (3-0).

Помимо россиян, в полуфинал также вышли сборные Польши и Испании. Последний участник плей-офф определится по итогам встреч группы C, где выступают команды США, Великобритании, Германии и Канады.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 9 января.