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Биатлон

Биатлонист сборной России Латыпов заразился коронавирусом

Спортсмен изолирован от команды
Эдуард Латыпов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Эдуард Латыпов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 6 января. Тест на коронавирусную инфекцию российского биатлониста Эдуарда Латыпова дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Латыпов изолирован от команды, которая находится в Оберхофе, где пройдет следующий этап Кубка мира.

"Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Латыпову 27 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в эстафете, также в его активе серебро первенства Европы в миксте. Он трижды становился серебряным призером этапов Кубка мира в личных гонках, а также побеждал в эстафетной гонке.
Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января.

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