Чесноков: теннисист Сафиуллин хорошо поддерживает команду на Кубке ATP

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский теннисист Роман Сафиуллин демонстрирует отличную командную работу на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Сборная России обыграла команду Италии в матче третьего тура группового этапа Кубка АТР и вышла в полуфинал турнира. Соперник россиян по полуфиналу определится по итогам встреч группы C, где выступают команды США, Великобритании, Германии и Канады. Российский теннисист Андрей Рублев снялся с турнира после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат, Аслан Карацев и Евгений Донской также не смогли принять участие в соревновании, их заменили Сафиуллин и Евгений Карловский.

"Да, у нас не играет Рублев, но видите, как здорово поддерживает [Даниила] Медведева Роман Сафиуллин, - сказал Чесноков. - Думаю, выход в полуфинал можно назвать успехом. У Романа были травмы плеча, по потенциалу не могу сказать, что он сейчас во второй сотне рейтинга. Сафиуллин может показывать игру гораздо сильнее".

Медведеву 25 лет. Он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2021). Сафиуллину 24 года, он занимает 167-е место в мировом рейтинге.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выходит в полуфинал. Турнир завершится 9 января.