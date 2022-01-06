В Австралии суд отложил слушания по иску Джоковича, оспорившего решение о своей депортации

СИДНЕЙ, 6 января. /ТАСС/. Австралийский федеральный суд в Мельбурне в четверг отложил слушания по апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича, который пытается оспорить законность аннулирования своей австралийской визы и решения о депортации, принятого погранслужбой страны. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

Власти Австралии аннулировали визу Джоковича и объявили, что он будет выдворен из страны

По ее данным, судья федерального окружного суда Энтони Келли отложил рассмотрение апелляции сербского теннисиста до 10:00 понедельника, 10 января (02:00 мск). До этого времени Джокович останется в отеле для мигрантов в Мельбурне.

Сербский теннисист был задержан в среду вечером в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Позднее выяснилось, что Джокович не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации против COVID-19. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

На фоне скандала из-за аннулирования визы Джоковича Федеральная пограничная служба Австралии заявила о том, что пересмотрит документы двух других участников Открытого чемпионата Австралии по теннису, получивших медицинское освобождение от вакцинации против COVID-19 и приехавших в страну без требуемых прививок.

Участие Джоковича в Открытом чемпионате Австралии

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису подтвердили 5 января, что первая ракетка мира Джокович получил разрешения на въезд в страну и участие в турнире на основании медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19. Это сообщение вызвало резко негативную реакцию в стране и стало причиной жесткой критики в адрес как самого спортсмена, так и федеральных и региональных властей Австралии, которые столкнулись с обвинениями в практике двойных стандартов.

В Федерации тенниса Австралии и правительстве штата Виктория заявили о том, что Джокович получил разрешение на въезд в страну, поскольку предоставил убедительные доказательства того, что он не может быть вакцинирован, однако местные СМИ и австралийские пользователи социальных сетей отнеслись к этим утверждениям со скептицизмом.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, в том числе в 2021 году, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). Ранее сообщалось, что серб может пропустить первый в сезоне турнир Большого шлема из-за отказа пройти курс вакцинации.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.