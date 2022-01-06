Камельзон считает, что российские теннисисты имеют большие шансы выйти в финал Кубка ATP

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сборная России по теннису имеет высокие шансы на попадание в финал Кубка Ассоциации теннисистов-професионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон.

Россияне обыграли команду Италии со счетом 2-1 в матче третьего тура группового этапа Кубка АТР и вышли в полуфинал турнира, заняв первое место в группе В. Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее. В заключительном матче группового этапа Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в парной встрече обыграли итальянцев Маттео Берреттини и Янника Синнера со счетом 5:7, 6:4, 10:5. Ранее Сафиуллин проиграл Синнеру (6:7 (6:8), 3:6), а Медведев со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 обыграл Берреттини.

"Конечно, есть [шансы на финал]! Ребята играют на победу. Здорово прошли середину турнира, но хорошим можно назвать тот турнир, когда ты целуешь и поднимаешь над собой кубок. Они (Медведев и Сафиуллин - прим. ТАСС) набрали обороты, у них хорошее взаимодействие в парных играх, ни одна пара легко не давалась, все были в борьбе - это очень хорошо", - сказал Камельзон.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выходит в полуфинал. Турнир завершится 9 января.