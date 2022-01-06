Воронов: казахстанские фигуристы находятся в безопасности и ждут вылета в Россию

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Фигуристы сборной Казахстана находятся в безопасности, спортсмены ждут вылета в Россию, чтобы продолжить подготовку к предстоящим стартам. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Сергей Воронов.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил ТАСС о готовности поддержать спортсменов, оказавшихся в сложной ситуации в связи с политической обстановкой в Казахстане.

"Мы сами пока в неведении, что дальше делать, но мы все вместе и находимся в безопасном месте, - рассказал Воронов. - Нам готовы помочь, за что огромное спасибо, но аэропорт временно не работает, поэтому пока нет возможности куда-то вылететь. Плюс перебои со связью".

"Нужно продолжать тренироваться, у нас впереди до Олимпиады еще два турнира - это "Четыре континента" в Таллине, где планируется один спортсмен, потом "Бавария Опен", там тоже одна спортсменка", - сообщил Воронов.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.