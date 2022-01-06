Тарпищев заявил, что российские теннисисты выступают на Кубке ATP выше ожиданий

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по теннису выступает на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) выше ожиданий, а выход команды в полуфинал турнира уже является фантастикой. Об этом президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил ТАСС.

Россияне обыграли команду Италии со счетом 2-1 в матче третьего тура группового этапа Кубка АТР и вышли в полуфинал турнира, заняв первое место в группе В. В заключительном матче группового этапа Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в парной встрече обыграли итальянцев Маттео Берреттини и Янника Синнера со счетом 5:7, 6:4, 10:5. Ранее Сафиуллин проиграл Синнеру (6:7 (6:8), 3:6), а Медведев со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 обыграл Берреттини. В субботу россияне встретятся с командой Канады в полуфинале турнира.

"По голове - сыграли идеально, по качеству игры выглядим лучше, чем соперники, и то, что вышли в полуфинал - уже фантастика. Выступают просто здорово, выше ожиданий", - заявил Тарпищев.

"Роль лидера Медведева в данной ситуации видна и заметна, он и играет здорово, и создал атмосферу, в которой раскрывается Сафиуллин. На него не давят, в команде очень хороший эмоциональный фон, и это началось еще в том сезоне. У Сафиуллина на этом турнире лучшая неделя за все время, что я его знаю", - подчеркнул Тарпищев.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. В полуфинал вышла лучшая команда каждой группы. Турнир завершится 9 января.