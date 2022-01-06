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Зимние олимпийские виды спорта

Скелетонист Рукосуев стал обладателем Интерконтинентального кубка

В среду россиянин одержал победу на последнем этапе Интерконтинентального кубка в германском Альтенберге, в четверг он стал вторым
Евгений Рукосуев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Евгений Рукосуев
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 6 января. Российский скелетонист Евгений Рукосуев выиграл общий зачет Интерконтинентального кубка.

В среду Рукосуев одержал победу на последнем этапе Интерконтинентального кубка в германском Альтенберге, в четверг он стал вторым.

Интерконтинентальный кубок состоял из пяти этапов и проходил с 23 ноября по 6 января. 24 ноября Рукосуев занял второе место на этапе в Солт-Лейк-Сити (США), 3 декабря скелетонист стал вторым на этапе в Инсбруке, 13 декабря одержал победу на этапе в Сигулде (Латвия).

Рукосуеву 22 года, он является победителем юношеских Олимпийских игр 2016 года в норвежском Лиллехаммере.

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Зимние олимпийские виды спорта
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