Скелетонист Рукосуев стал обладателем Интерконтинентального кубка

ТАСС, 6 января. Российский скелетонист Евгений Рукосуев выиграл общий зачет Интерконтинентального кубка.

В среду Рукосуев одержал победу на последнем этапе Интерконтинентального кубка в германском Альтенберге, в четверг он стал вторым.

Интерконтинентальный кубок состоял из пяти этапов и проходил с 23 ноября по 6 января. 24 ноября Рукосуев занял второе место на этапе в Солт-Лейк-Сити (США), 3 декабря скелетонист стал вторым на этапе в Инсбруке, 13 декабря одержал победу на этапе в Сигулде (Латвия).

Рукосуеву 22 года, он является победителем юношеских Олимпийских игр 2016 года в норвежском Лиллехаммере.