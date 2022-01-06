"Милан" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 6 января. "Милан" дома со счетом 3:1 обыграл "Рому" в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро".

В составе победителей голы забили Оливье Жиру (8-я минута, с пенальти), Жуниор Мессиас (17) и Рафаэл Леау (82). У "Ромы" отличился Тэмми Абрахам (40). На 74-й минуте защитник "Ромы" Рик Карсдорп получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На третьей добавленной к основному времени минуте был удален защитник "Ромы" Джанлука Манчини. Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не сумел реализовать пенальти (90+4).

Ранее в четверг "Кальяри" в гостях переиграл "Сампдорию" (2:1), "Лацио" на своем поле сыграл вничью с "Эмполи" (3:3), ничейный результат был зафиксирован в матче между "Сассуоло" и "Дженоа" (1:1), "Специя" на своем поле уступила "Вероне" (1:2). Матчи "Аталанта" - "Торино", "Салернитана" - "Венеция" и "Фиорентина" - "Удинезе" перенесены из-за случаев заражения в "Торино", "Салернитане" и "Удинезе". Позднее в четверг пройдет матч между "Ювентусом" и "Наполи".

"Милан" занимает второе место, после 20 игр команда набрала 45 очков. "Рома" опустилась на седьмое место турнирной таблицы, подопечные Жозе Моуринью набрали 32 очка. В следующем туре "Милан" на выезде сыграет с "Венецией" 9 января, "Рома" в этот же день на своем поле примет "Ювентус".