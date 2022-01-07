"Ювентус" и "Наполи" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 7 января. "Ювентус" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Наполи" в матче 20-го тура чемпионата по футболу. Встреча прошла в Турине.

В составе "Ювентуса" гол забил Федерико Кьеза (54-я минута). У "Наполи" отличился Дрис Мертенс (23).

"Ювентус" занимает пятое место в таблице чемпионата Италии, после 20 туров туринский клуб набрал 35 очков. "Наполи" идет третьим, подопечные Лучано Спаллетти набрали 40 очков. В следующем туре "Ювентус" на выезде встретится с "Ромой" 9 января, "Наполи" в этот же день дома сыграет с "Сампдорией".