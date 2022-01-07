{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Российские биатлонисты выступят на этапе Кубка мира, несмотря на случаи заражения ковидом

Соревнования пройдут в Оберхофе с 7 по 9 января

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сборная России по биатлону выступит на этапе Кубка мира в германском Оберхофе, несмотря на два случая заражения коронавирусом в команде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).

В сборной России зафиксировано два случая заражения коронавирусом - у биатлониста Эдуарда Латыпова и массажиста Романа Никитина.

"Второй случай заражения коронавирусом не помешает российской команде сегодня принять участие в гонках", - сообщил источник.

Этап Кубка мира в германском Оберхофе пройдет с 7 по 9 января, откроет соревновательную программу мужской спринт (начало - 13:30 мск).

Теги
Биатлон
Футбол в Англии
Футболист "Барселоны" Коутиньо подписал контракт с "Астон Виллой"
Соглашение рассчитано до конца сезона
Читать полностью