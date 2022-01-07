Франция выступает за усиление мер безопасности на ралли "Дакар" после произошедшего взрыва

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Меры безопасности на ралли "Дакар" должны быть усилены после взрыва, который произошел 30 декабря и привел к ранению французского гонщика, в противном случае встанет вопрос об отмене соревнований. Такое мнение высказал в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

"Нужно сохранять повышенную бдительность. Мы полагали, что следует отказаться от продолжения этого спортивного мероприятия, но организаторы решили продолжить состязания", - сказал он. Министр не дал прямого ответа на вопрос о том, выступает ли Франция за прекращение ралли, однако отметил, что считает необходимым принять усиленные меры безопасности для предотвращения новых инцидентов. "Думаю, что это было сделано, хотя вопрос [об отмене соревнований] по-прежнему стоит", - сказал Ле Дриан.

Министр отметил, что французская антитеррористическая прокуратура ведет расследование, и подтвердил, что ее сотрудники должны провести следственные действия непосредственно в Саудовской Аравии. "Возможно, против "Дакара" был совершен теракт, - сказал Ле Дриан. - Мы заявили организаторам и саудовским чиновникам, что необходимо сохранять максимальную прозрачность в данном деле. Высказывались предположения о том, что это был террористический акт, а в Саудовской Аравии уже были теракты против французских интересов. Поэтому важно защитить наших сограждан, предупредить их и предотвратить [нападения]".

Во вторник Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции начала расследование взрыва, произошедшего 30 декабря перед началом ралли "Дакар" в районе города Джидда в Саудовской Аравии. В результате происшествия пострадали пять человек, находившихся в машине технической поддержки. Серьезные ранения ног получил 61-летний водитель Филипп Бутрон. В четверг его сын сообщил, что после операции отец вышел из комы и идет на поправку.