Анфиса Резцова считает, что промахи дочери на этапе Кубка мира не связаны с погодой

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова допустила промахи на втором огневом рубеже спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира не из-за сложных погодных условий. Такое мнение ТАСС высказала мать спортсменки двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.

Выиграла гонку норвежка Марте Рёйселанн, преодолевшая дистанцию за 23 минуты 30,1 секунды. Резцова с двумя промахами в стрельбе из положения "стоя" стала лучшей из россиянок, показав седьмой результат (+26,6).

"Функциональное состояние Кристины неплохое, но всегда подводит стрельба. Обидно, сегодня на круг меньше - могла бы бороться за пьедестал. Конечно, есть еще гонка преследования", - сказала Анфиса Резцова.

"Именно ходом Кристина только набирает [форму перед Олимпиадой]. Нет [ее промахи], не связаны с погодными условиями. Думаю, она очень быстро изготовилась, потом немножко подумала и достреляла нормально. Мне бы хотелось, чтобы у нее было не больше одного штрафного круга", - добавила она.

Этап в Оберхофе продолжится 8 января смешанной и одиночной смешанной эстафетами. Соревнования завершатся 9 января.