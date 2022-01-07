Васильев назвал трагедией тренерскую деятельность Шашилова в сборной России по биатлону

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Деятельность Михаила Шашилова на посту старшего тренера женской сборной является трагедией для российского биатлона. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

На пятом этапе Кубка мира в спринте Кристина Резцова стала лучшей из россиянок, показав седьмой результат (+26,6; 2), Валерия Васнецова стала 24-й (+1.17,4; 2), Ирина Казакевич - 30-й (+1.22,7; 2), Светлана Миронова - 33-й (+1.25,3; 3), Ульяна Нигматуллина - 82-й (+3.20,7; 3), Анастасия Шевченко - 86-й (+3.33,9; 3). Победительницей этапа стала норвежка Марте Рёйселанн, преодолевшая дистанцию в 7,5 км за 23 минуты 30,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

"Михаил Шашилов - трагедия российского биатлона. Человек регионального уровня вдруг стал старшим тренером, - сказал Васильев. - Это ошибка руководства Союза биатлонистов России. К сожалению, эта ошибка отражается на спортсменках, которые показывают то, как их натренировали. Жалко Казакевич, девчонка, на самом деле, сильная, но она попала не в те руки, как и Миронова".

Этап в Оберхофе продолжится 8 января смешанной и одиночной смешанной эстафетами. Соревнования завершатся 9 января.