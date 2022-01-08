Жамнов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в КХЛ

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) следят за ситуацией с коронавирусом в лиге и в случае необходимости примут правильное решение по дальнейшим действиям. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

С начала года КХЛ отменила семь матчей из-за случаев заражения коронавирусом в командах.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация, которая сейчас не под нашим контролем. За ситуацией следят и ФХР, и КХЛ, и если какое-то решение будет приниматься, то оно будет приниматься сообща, - сказал Жамнов. - Думаю, руководители примут правильное решение, как нам действовать дальше. Ситуация неприятная, но надо не паниковать, а смотреть, как ситуация будет дальше развиваться".