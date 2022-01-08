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Биатлон

Васильев: российские биатлонисты сумели справиться с погодными условиями в сингл-миксте

В субботу спортсмены победили на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Россияне Кристина Резцова и Антон Бабиков сумели справиться со сложными погодными условиями в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Россияне заняли первое место, показав результат 41 минута 37,1 секунды, потратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Второе место заняли биатлонисты из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер (отставание 41,5 секунды; 13 дополнительных патронов и один штрафной круг), третье - украинцы Дарья Блашко и Артем Тищенко (+1.03,6; 12; 0).

"Когда наши спортсмены выигрывают, могут быть только самые комплиментарные эмоции, с учетом того, что погодные условия по сравнению со смешанной эстафетой изменились. Ветер гулял и туда, и сюда, и в этих условиях наши ребята обошлись одним штрафным кругом и минимальным количеством дополнительных патронов - молодцы. Это приятное событие, которое постоянно с нами случается в Оберхофе. Достаточно вспомнить, как три года назад мы не очень удачно выступили в личных гонках, но потом выиграли в эстафетах, так что Германия очень часто приносит нам позитивные эмоции", - сказал Васильев.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 9 января.

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