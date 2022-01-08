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Биатлон

Васильев: биатлонистка Резцова держит хорошую форму на протяжении всех этапов Кубка мира

В субботу спортсменка вместе с Антоном Бабиковым победила в сингл-миксте на этапе в Оберхофе

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова находится в хорошем физическом состоянии на протяжении всех этапов Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Ранее в субботу Резцова и Антон Бабиков победили в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место заняли биатлонисты из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, третье - украинцы Дарья Блашко и Артем Тищенко.

"На сегодняшний день Резцова - лидер команды, но это еще не окончательно. Сейчас у нее форма лучше, чем у других спортсменок, но для того, чтобы стать настоящим лидером, нужно показать какой-то выдающийся результат, что-то выиграть. Главное, что у нее в этом году хорошее физическое состояние на протяжении всех этапов Кубка мира, и я надеюсь, она сохранит это состояние вплоть до Олимпийских игр", - сказал Васильев.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 9 января.

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