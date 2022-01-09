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Футбол во Франции

Футболист "Монако" Головин пропустит матч чемпионата Франции против "Нанта"

Полузащитник завершает восстановление после травмы

ТАСС, 9 января. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не сыграет в матче 20-го тура чемпионата Франции против "Нанта". Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

Отмечается, что Головин и испанский полузащитник Сеск Фабрегас завершают восстановление от травм.

Головину 25 лет, в текущем сезоне он провел 23 матча в разных турнирах, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.

"Монако" сыграет с "Нантом" на выезде 9 января. В таблице чемпионата Франции монегаски располагаются на шестом месте с 29 очками в 19 матчах.

Теги
Головин, Александр СергеевичФутбол во Франции
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