Футболист "Монако" Головин пропустит матч чемпионата Франции против "Нанта"

ТАСС, 9 января. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не сыграет в матче 20-го тура чемпионата Франции против "Нанта". Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

Отмечается, что Головин и испанский полузащитник Сеск Фабрегас завершают восстановление от травм.

Головину 25 лет, в текущем сезоне он провел 23 матча в разных турнирах, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.

"Монако" сыграет с "Нантом" на выезде 9 января. В таблице чемпионата Франции монегаски располагаются на шестом месте с 29 очками в 19 матчах.