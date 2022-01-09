Матчи чемпионата Италии по футболу смогут посещать не более 5 тыс. зрителей

ТАСС, 9 января. Разрешенная вместимость стадионов на матчах чемпионата Италии в период с 15 января по 5 февраля составит не более 5 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба высшего футбольного дивизиона страны (Серии А).

Решение принято из-за роста числа заражений коронавирусом в Италии и в клубах Серии А в частности.

Отмечается, что в этот период не будут продаваться билеты на гостевые сектора во избежание переезда болельщиков из одного города в другой.

Ограничения коснутся матчей 22-го тура, которые пройдут с 15 по 17 января и игр 23-го тура (21-23 января). Затем в турнире наступит пауза до 6 февраля из-за матчей сборных.

В настоящее время на матчах чемпионата Италии разрешено заполнять стадионы на 50%.