IBU назвал самых популярных российских биатлонистов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Эдуард Латыпов и Кристина Резцова в нынешнем сезоне являются самыми популярными российскими биатлонистами у пользователей новых цифровых платформ Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС сообщили в организации, которая проанализировала статистику мобильного приложения и обновленного сайта.

Новые цифровые платформы IBU запустил незадолго до начала сезона. Мобильное приложение позволяет в режиме реального времени следить за гонками и результатами всех соревнований IBU, а также персонализировать настройки и следить за любимыми биатлонистами. Профили спортсменов содержат множество информации, статистику, данные о выступлениях, биографии и многое другое.

"IBU запустил новое приложение и обновил веб-сайт, через которые уже многие болельщики следят за соревнованиями, - сообщили в IBU. - Десять тысяч болельщиков уже скачали приложение. Российские болельщики активно пользуются приложением и новым сайтом. По сравнению с прошлым сезоном количество сессий из России увеличилось на 78%".

"Вовлеченность выросла на значительные 800% благодаря тому, что теперь за гонками можно следить в реальном времени на мобильных телефонах и сайте, и при этом каждый может выбрать любимых спортсменов и команды. Самыми популярными спортсменами из России являются Латыпов и Резцова", - отметили в организации.

Латыпов и Резцова являются лидерами российской команды в нынешнем сезоне. В общем зачете Кубка мира они занимают шестое и восьмое места соответственно.

Латыпов пропускает январские этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге, поскольку перед началом соревнований у него был обнаружен коронавирус.