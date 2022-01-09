Васильев: биатлонист Цветков сможет претендовать на участие в личных гонках на Олимпиаде

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Максим Цветков сможет претендовать на место в олимпийской сборной и участие в личных гонках на Играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Цветков занял 12-е место в гонке преследования на 12,5 км на пятом этапе Кубка мира в германском Оберхофе. Россиянин стартовал с 52-й стартовой позиции и отыграл 40 мест, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

"Очень достойно выступил Цветков, который поднялся с 52-го места на 12-е и показал ходом пятый результат, проиграв 13 секунд норвежцу Тарьею Бё, это отличный результат, - сказал Васильев. - Жаль, что последний выстрел смазал, если бы он еще смог чисто отстрелять в такую погоду, то это была бы шедевральная гонка в его исполнении. Цветков уже вчера показал шедевральную гонку на первом этапе смешанной эстафеты, поэтому сегодня он продолжил свое фееричное выступление".

"Конечно, вне всякого сомнения, Цветков будет претендовать на участие в личных гонках на Олимпиаде, и он сегодня это как раз доказал. То, что в спринте он допустил четыре промаха, - там просто была лотерея. На самом деле, Оберхоф - это такой этап Кубка мира, на который надо смотреть сквозь пальцы с точки зрения объективности, потому что погодные условия неоднозначны и неодинаковы для всех спортсменов. Но, учитывая то, что ходом сейчас Цветков показывает очень приличные секунды, и вчера и сегодня стрелял очень хорошо, это показывает, что он может претендовать и на личные гонки на Олимпиаде", - добавил специалист.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.