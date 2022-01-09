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Биатлон

Куклина выиграла спринт на Кубке IBU, Сливко - третья

Второе место заняла Рагнхильд Фемстейневик из Норвегии
Лариса Куклина Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Лариса Куклина
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 9 января. Российская биатлонистка Лариса Куклина стала победительницей спринта на 7,5 км на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования прошли в Словакии.

Россиянка показала результат 20 минут 24,1 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второй стала Рагнхильд Фемстейневик из Норвегии (отставание 2,4 секунды, 1 промах), третьей - россиянка Виктория Сливко (+12,3; 0). Ее соотечественница Евгения Буртасова финишировала 26-й (+1.15,6; 3), Анастасия Егорова - 35-й (+1.29,2; 2), Анастасия Гореева - 36-й (+1.30,3; 3), Наталья Гербулова - 40-й (+1.35,8; 2).

Куклиной 31 год, на ее счету золото и серебро в эстафетах Кубка мира в сезонах-2018/19 и 2019/20 и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

Следующий этап Кубка IBU пройдет 12-15 января в Словакии.

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