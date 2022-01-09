Первое испытание ветром. Российские биатлонисты вселяют оптимизм перед Олимпиадой

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Две победы за три дня - с российским биатлоном такое случается крайне редко. Тем приятнее, что радостное событие произошло незадолго до Олимпийских игр в Пекине, - старт им будет дан меньше чем через месяц. Успешным для российских биатлонистов стал Оберхоф, где открывалась серия январских этапов Кубка мира.
Победу в спринте одержал Александр Логинов, в сингл-миксте - Антон Бабиков в паре с Кристиной Резцовой. Могла случиться и еще одна победа, но Логинов в гонке преследования на последней стрельбе допустил три промаха и потерял солидное преимущество над соперниками. В итоге - пятый.
Приятно удивил Максим Цветков, который вернулся на Кубок мира после трехлетнего перерыва. Его функциональная готовность оказалась великолепной - в спринте и в гонке преследования он не выпал из пятерки сильнейших, а в пасьюте и вовсе стал лучшим по чистому ходу.
Такой камбэк добавляет тренерскому штабу сборной России еще больше головной боли при выборе олимпийской пятерки. Шестой квоты у команды пока нет - ее предстоит заработать на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге, но шансы не так высоки. Логинов и нынешний лидер российской команды Эдуард Латыпов, который сейчас восстанавливается от коронавируса, места в команде себе гарантировали. Получается, что на оставшиеся три места претендуют Бабиков, Цветков, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Александр Поварницын.
У женской команды шанс на шестую квоту еще меньше, но и претендентов на высокие места там тоже немного. Медальные перспективы вырисовываются только у Резцовой, которая вернулась в биатлон после рождения ребенка и готовилась к сезону отдельно от сборной. Воспитанницы старшего тренера национальной команды Михаила Шашилова пока выглядят бледно: Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко далеки от высоких мест, Лариса Куклина, которая готовилась к сезону под руководством специалиста, вообще потеряла место в основе.
Однако у Шашилова есть стратегия, и он ее придерживается - вывести команду на пик формы к Олимпиаде. Если ему это удастся, из главного антигероя сезона он превратится в героя. Впрочем, биатлонные болельщики уже привыкли к разговорам наших тренеров о подготовке к главному старту сезона, которые в итоге не подтверждаются выступлениями спортсменов: результаты были такими же невыразительными, какими и по ходу последних сезонов. Чудеса случаются крайне редко.
Непредсказуемые Игры
Однако пекинская Олимпиада может быть исключением. Ключевым во время соревнований в среднегорье может стать вовсе не физическая готовность спортсменов, а удача. Этап Кубка мира в Оберхофе известен своими непростыми ветровыми условиями, которые вносят коррективы в стрельбу спортсменов. Так вот, в Китае условия будут значительно хуже.
"Оберхоф - детский утренник, по сравнению с теми ветрами, - рассказал руководитель сервис-группы сборной России по биатлону Александр Печерский в эфире "Матч ТВ". - Причем они постоянные, стабильные, непрекращающиеся. Спортсмену можно попасть в порыв, и все спортивные амбиции могут уйти на задний план".
Еще один непредсказуемый фактор - качество покрытия трассы. Снег на ней искусственный, с примесями песка и глины. Никто прежде с таким не сталкивался, поэтому, как будут работать лыжи в таких условиях, предсказать сложно. Плюс нельзя забывать об угрозе коронавируса, которая может внести серьезные коррективы в составы команд.
Если оставить эти факторы за скобками, в целом ситуация в российском биатлоне складывается оптимистично: в мужской команде появился второй биатлонист, способный бороться за медали, в женской он появился в принципе.
Олимпийский состав будет назван 17 января, после этапа в Рупольдинге.