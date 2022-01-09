Первое испытание ветром. Российские биатлонисты вселяют оптимизм перед Олимпиадой

Победу в спринте одержал Александр Логинов, в сингл-миксте - Антон Бабиков в паре с Кристиной Резцовой. Могла случиться и еще одна победа, но Логинов в гонке преследования на последней стрельбе допустил три промаха и потерял солидное преимущество над соперниками. В итоге - пятый.

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Две победы за три дня - с российским биатлоном такое случается крайне редко. Тем приятнее, что радостное событие произошло незадолго до Олимпийских игр в Пекине, - старт им будет дан меньше чем через месяц. Успешным для российских биатлонистов стал Оберхоф, где открывалась серия январских этапов Кубка мира.

Приятно удивил Максим Цветков, который вернулся на Кубок мира после трехлетнего перерыва. Его функциональная готовность оказалась великолепной - в спринте и в гонке преследования он не выпал из пятерки сильнейших, а в пасьюте и вовсе стал лучшим по чистому ходу.

Такой камбэк добавляет тренерскому штабу сборной России еще больше головной боли при выборе олимпийской пятерки. Шестой квоты у команды пока нет - ее предстоит заработать на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге, но шансы не так высоки. Логинов и нынешний лидер российской команды Эдуард Латыпов, который сейчас восстанавливается от коронавируса, места в команде себе гарантировали. Получается, что на оставшиеся три места претендуют Бабиков, Цветков, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Александр Поварницын.

У женской команды шанс на шестую квоту еще меньше, но и претендентов на высокие места там тоже немного. Медальные перспективы вырисовываются только у Резцовой, которая вернулась в биатлон после рождения ребенка и готовилась к сезону отдельно от сборной. Воспитанницы старшего тренера национальной команды Михаила Шашилова пока выглядят бледно: Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко далеки от высоких мест, Лариса Куклина, которая готовилась к сезону под руководством специалиста, вообще потеряла место в основе.

Однако у Шашилова есть стратегия, и он ее придерживается - вывести команду на пик формы к Олимпиаде. Если ему это удастся, из главного антигероя сезона он превратится в героя. Впрочем, биатлонные болельщики уже привыкли к разговорам наших тренеров о подготовке к главному старту сезона, которые в итоге не подтверждаются выступлениями спортсменов: результаты были такими же невыразительными, какими и по ходу последних сезонов. Чудеса случаются крайне редко.

Непредсказуемые Игры

Однако пекинская Олимпиада может быть исключением. Ключевым во время соревнований в среднегорье может стать вовсе не физическая готовность спортсменов, а удача. Этап Кубка мира в Оберхофе известен своими непростыми ветровыми условиями, которые вносят коррективы в стрельбу спортсменов. Так вот, в Китае условия будут значительно хуже.