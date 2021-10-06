Майгуров: российские биатлонисты будут бороться за медали Олимпиады в каждой гонке

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские биатлонисты на Олимпийских играх в Пекине будут бороться за награды в каждой гонке. Такое мнение высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, комментарий которого приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

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На чемпионате мира 2021 года российские биатлонисты завоевали одну бронзовую награду - в мужской эстафете.

"В принципе, мы способны в каждой гонке бороться за медали, - сказал Майгуров. - И наши спортсмены будут это делать. Нельзя выходить на старт и думать, что нам ничего не светит. Олимпийские игры - турнир, на котором могут быть сюрпризы".

"Но мы основываемся на объективной оценке уровня подготовки наших спортсменов. Поэтому план у нас простой - бороться за медали в каждой гонке", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.