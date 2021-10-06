Майгуров: российские биатлонисты будут бороться за медали Олимпиады в каждой гонке

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские биатлонисты на Олимпийских играх в Пекине будут бороться за награды в каждой гонке. Такое мнение высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, комментарий которого приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).
На чемпионате мира 2021 года российские биатлонисты завоевали одну бронзовую награду - в мужской эстафете.
"В принципе, мы способны в каждой гонке бороться за медали, - сказал Майгуров. - И наши спортсмены будут это делать. Нельзя выходить на старт и думать, что нам ничего не светит. Олимпийские игры - турнир, на котором могут быть сюрпризы".
"Но мы основываемся на объективной оценке уровня подготовки наших спортсменов. Поэтому план у нас простой - бороться за медали в каждой гонке", - добавил он.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.