Майгуров считает, что СБР могут условно восстановить в правах до окончания санкций WADA

"Мы готовы к восстановлению уже сейчас, но есть одна зацепка - национальное антидопинговое агентство должно быть полноправным членом Всемирного антидопингового агентства (WADA), - сказал Майгуров. - Пока свои права не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), в аналогичной ситуации находимся и мы. То есть вопрос будет открыт до декабря 2022-го".

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре следующего года может условно восстановить в правах Союз биатлонистов России (СБР). Такое мнение высказал президент СБР Виктор Майгуров, комментарий которого приводит служба информации Олимпийского комитета России.

"При этом в сентябре следующего года пройдет конгресс IBU, и тема нашего восстановления на нем будет обсуждаться. Если все проголосуют за такое решение - а причин голосовать "против" на сегодня просто нет, поскольку все остальные критерии мы выполнили - скорее всего, нас могут восстановить в правах условно, до декабря", - добавил он.

СБР более трех лет находится в статусе временного члена международной федерации. СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Причиной послужило большое число нарушений антидопинговых правил. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных стартах под национальным флагом, однако страна лишилась права проводить соревнования под эгидой IBU и иметь своих представителей в международной федерации.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.