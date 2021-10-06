Польховский выступил за более конкурентный отбор на международные биатлонные соревнования

В нынешнем сезоне на первые четыре этапа Кубка мира на основе контрольных стартов будут отобраны только два биатлониста - по одному в мужскую и в женскую команды, остальные десять - тренерским решением.

"Анна Богалий недавно вспомнила систему отбора, которая была в 2011 году, - сказал Польховский. - Это было мое предложение сделать систему отбора, которая учитывала результаты и летнего чемпионата, и контрольных стартов перед выездом на первые этапы Кубка мира. По сумме очков у нас была сформирована команда, в которую попало много молодых спортсменов, и они составили достойную конкуренцию. Ребята тогда понимали, что есть спортивный принцип, что есть борьба между спортсменами. И если ты даже на одно место впереди, то едешь дальше".

"Валерий Медведцев вспоминал, что это был самый правильный подход. Откуда сегодня сборная берет спортсменов? Из регионов, и они не должны терять интерес к системе отбора. Мы дожили до того, что в чемпионате России бежит 50 девушек и чуть больше 60 ребят. Это первый сигнал того, что что-то не так, что надо что-то делать", - добавил он.

Старт международному сезону будет дан в конце ноября, главным его событием станут Олимпийские игры, они пройдут в феврале в Пекине.